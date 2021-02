Stiri pe aceeasi tema

- E scandal in Sectorul 1, dupa ce primarul Clotilde Armand a decis sa retraga finanțarea pentru patru mari spitale din Capitala. Denise Rifai s-a aratat scandalizata de masura și spune ca la mijloc e vorba de multa ipocrizie politica. "Ma Intreb cum este posibil ca Exact in aceasta perioada,…

- O femeie din Romania, in varsta de 40 de ani, care lucra ca ingrijitoare in Austria, a fost arestata, dupa ce a atacat-o cu cuțitul pe bolnava de care avea grija. Victima este o femeie de 50 de ani și este imobilizata la pat. Din primele cercetari ale poliției, romanca ar fi recurs la acest gest crezand…

- Trei cetațeni romani stabiliți in Marea Britanie au facut „spectacol” in Londra dupa ce au scos din portbagajul unei mașini un porc proaspat taiat, cu care au defilat apoi pe strazile orașului, printre alte mașini. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, scrie Ziarul Adevarul.

- Polițiștii din Campeni au luat masura reținerii fața de cele doua persoane banuite de taiere ilegala și furt de pomi de Craciun, la domiciliile carora au fost gasiți, in urma unor percheziții, 410 pomi de Craciun. Din cercetari a rezultat ca aceștia ar fi taiat peste 800 de pomi de Craciun. Vor fi prezentați…

- Cel mai mare pom de Craciun din lume și-a aprins luminițele festive, structura impresionanta ajunsa in Cartea Recordurilor devenind deja o adevarata atrație turistica. Cum arata el in acest an?

- Cel putin 110 persoane au fost ucise cu sange rece in Nigeria, in timp ce isi lucrau campurile, conform unui bilant al Natiunilor Unite, in cel mai sangeros atentat comis impotriva unor civili in acest an in nord-vestul tarii.

- Un politist de frontiera din Berezeni a fost gasit, luni, mort in propria locuinta, avand gatul taiat cu flexul. Potrivit anchetatorilor, barbatul de 43 de ani și-ar fi pus capat zilelor. Acesta fusese diagnosticat cu COVID-19, se vindecase, insa in urma bolii a ramas cu o depresie profunda și se…

- Prin masura aberanta a inchiderii piețelor, liberalii au afectat viața a sute de mii de romani care se afla in imposibilitatea de a-și vinde produsele The post Claudia Gilia: Guvernul PNL a taiat și ultima speranța a producatorilor de a-și vinde puținele produse in piețe first appeared on Partener TV…