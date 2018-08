Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu traiește o noua poveste de dragoste, dupa divorțul de fostul tenismen Gabriel Trifu. Vedeta și-a regasit fericirea in brațele unui stomatolog american, pe nume Steve (45 de ani). Catrinel și Steve au realizat o ședința foto pentru revista Unica. In noul numar al revistei Unica , Catrinel…

- Simona Halep este prezenta astazi la prima ediție a turneului de hochei pe gheața Simona Halep Challenge, desfașurat la Patinoarul Țiriac - Telekom Arena, din Otopeni. Liderul WTA nu are ragaz de la revenirea in Romania. Simona, fana a sporturilor pe gheața și deținatoare a unei echipe de fete, a dat…

- Philips anunța lansarea modelelor 8303 și 8503 pe piața din România, acestea urmând sa fie disponibile începând cu luna iunie a acestui an. Fiecare model va putea fi gasit în doua variante de marime, de 49 și 55 de inchi. Imagini de calitate superioara …

- Un protest din Parcul National Domogled atrage atentia inca o data asupra problemei defrisarilor ilegale din Romania. Cativa activisti au luat prin surprindere autoritatile care ii prezentau unui oficial european “frumusetea locului”. Din pacate, in ultimul an s-au taiat aproape 400 de mii…

- Imagini inspaimantatoare surprinse in apropiere de granita cu Romania, in Bulgaria. O furtuna puternica a facut ravagii in orasul Plevna. Vijelia care pare mai degraba un uragan a spulberat tot ce i-a stat in cale.

- Meciul de baseball Romania SUA, de pe stadionul Portul din Constanta, contand pentru editia a doua a Trofeului Jackie Robinson, a inceput.Prima minge a partidei a fost aruncata de Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, care a repetat de doua ori procedeul, in aplauzele si uralele jucatorilor celor…