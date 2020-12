Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Spitalul din Caracal, dupa ce o femeie insarcinata care a fost internata acolo a murit. Tanara de 30 de ani a nascut joi un copil sanatos. Noaptea a intrat in stop cardio-respirator. Vineri dimineata a fost transferata la Craiova, unde a decedat.

- Maternitatea ”Buna Vestire” din Galati a declansat doua anchete in cazul pacientei cu COVID-19 care a murit, duminica, dupa ce a nascut prin cezariana, a anuntat, marti, managerul unitatii medicale, Costinela Georgescu. Potrivit acesteia, ancheta Comisiei de analiza a decesului intraspitalicesc a concluzionat…

- Un copil de trei zile a murit, vineri noaptea, in sectia de primiri urgente a Spitalului Judetean din Alba Iulia. Conducerea spitalului a transmis pentru Alba 24 ca bebelușul s-a inecat cu lapte in timpul hranirii, iar cand a ajuns in unitatea medicala era in stare grava.Familia copilului a sunat dupa…

- Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat ca au fost inregistrate inca doua decese in randul grefierilor in ultimele zile. Un caz este al Oanei Iordache, o mamica de 41 de ani, iar altul al unei femei, care a murit dupa cel de-al doilea stop cardiorespirator. Citește și:…

- Fotbalul ieșean este din nou in doliu. Unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Politehnicii, Emil Lupulescu, a decedat azi, la varsta de 74 de ani. Lupulescu a jucat in perioada 1965-1974 la Poli, fiind pe locul 7 in topul marcatorilor din istoria gruparii din Copou. Nascut la Pașcani, acesta…

- Unul din cei mai mari fotbaliști, ai tuturor timpurilor, Diego Maradona, s-a stins din viața la 60 de ani, astazi. Familia a anunțat decesul, fostului fotbalist argentinian. Maradona se afla, alaturi de familie, in locuința sa din Tigre. Diego Maradona, de la saracie, la megastar Nascut in cartierele…

- COVID-19 nu iarta pe nimeni! Mioara Neagu, unul dintre cei mai buni medici din Fetești, a pierdut lupta cu virusul ucigaș. Femeia avea doar 48 de ani și nu prezenta comorbiditați. Familia este distrusa de durere și nu poate concepe pierderea ei!

- O femeie de 55 ani, din Bals, judetul Olt, care nu era in evidenta cu nicio alta boala, a murit intr-un spital din Bucuresti. Familia acuza ca nu i s-a acordat ingrijirea necesara in primul spital in care a fost tratata.