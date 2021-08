Ea e Aryana Sayeed, starul pop afgan care le-a scăpat talibanilor (VIDEO) Aryana Sayeed este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica pop din Afganistan. Ea tocmai, a reușit sa fuga din țara, potrivit BBC, și de curand a postat o fotografie in acest sens. Ea a distribuit pe rețelele sociale o fotografie care o infațișeaza in cala unui avion militar american, inconjurata de alți civili evacuați. Sayeed, 36 de ani, a carei notorietate artistica a trecut de granițele țarii sale și care este urmarita de 1,3 milioane de utilizatori pe Instagram, a primit in trecut amenințari cu moartea, inclusiv din partea talibanilor, pentru aparițiile și pozițiile sale publice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

