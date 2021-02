Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie reprezinta momentul adevarului in ceea ce privește calificarea gimnaștilor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In perioada 21-25 aprilie, la Campionatele Europene de la Basel, Federația Romana de Gimnastica va inscrie in competiție, atat la feminin, cat și la masculin, sportivi care…

- Antrenamentele gimnastelor vor fi gazduite de sala clubului Dinamo, incepand cu 1 februarie. In perioada 21 25 aprilie, delegatia Romaniei va participa la Campionatele Europene de la Basel. Din corprul tehnic care pregateste gimnastele la Bucuresti face parte si antrenorul Nicolae Forminte, de la CS…

- Lotul olimpic feminin de gimnastica artistica al Romaniei, care se antreneaza in mod normal la Deva, se va pregati la Bucuresti incepand cu 1 februarie pentru Campionatele Europene de la Basel (21-25 aprilie), anunta Federatia Romana de Gimnastica (FRG) intr-un comunicat de presa publicat, vineri, pe…

- Federatia Romana de Gimnastica a anuntat, vineri, ca de la inceputul saptamanii viitoare componentele lotului olimpic si national de la Deva se vor pregati la Bucuresti, alaturi de Larisa Iordache, in sala clubului Dinamo. Se muta pentru pregatire la Bucuresti Silviana Sfiringu, Ioana Stanciulescu,…

- Maria Holbura a lasat in spate momentul in care a vrut sa se retraga din gimnastica, si-a invins anumite probleme si s-a calificat la Olimpiada.Intr-un moment dificil pentru gimnastica romaneasca, sportiva de 20 de ani a prins un bilet pentru Tokyo la individual compus. Vestea a lasat-o fara cuvinte…

- Gimnastica artistica masculina a predat stafeta Campionatelor Europenelor gimnasticii artistice feminine. Intrecerea se desfasoara la Mersin si incepe joi, 17 decembrie. Maria Holbura CS Farul , singura gimnasta din Romania calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, nu poate participa. Dupa Campionatul…

- Sportivii romani Marian Dragulescu si Razvan Marc s-au calificat in finalele de la sarituri, respectiv la inele, joi, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia). Dragulescu, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, va intra in finala de la sarituri cu…