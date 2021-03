Stiri pe aceeasi tema

- Cand Remus Truica nu e prin preajma, iubita lui face doar...nefacute. Diana Cițu a fost nevoita sa apeleze la ajutorul altor barbați, opriți din intamplare pe strada, pentru a o scoate din incurcatura in care, culmea, tot ea s-a bagat. Iata ce s-a intamplat și ce imagini au surprins paparazzi SpyNews.ro!

- Nick Radoi continua sa faca furori in randul femeilor și la 58 de ani! Doamnele se „bat” pentru el, semn ca este un barbat extrem de dorit. Deși in urma cu cateva luni declarase ca o considera pe Madalina Apostol potrivita pentru el, fosta iubita a milionarului „i-a sarit acum la gat” actualei partenere…

- Alin Oprea este fara doar si poate cel mai romantic barbat din showbiz, iar asta nu o spunem noi, ci actiunile sale vorbesc de la sine. Modul in care si-a surprins iubita de Valentine's Day este de-a dreptul fabulos, iar Spynews va ofera declaratii exclusive.

- What’s Up a implinit astazi 32 de ani și a dat marea veste. Invitat in cadrul unei emisiuni TV alaturi de iubita sa, Alice Badea, acesta a dezvaluit ca și-a cerut partenera in casatorie la 33 de zile, dupa ce au inceput relația. „La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție.…

- Ionuț Belei, caștigatorului sezonului 8 Chefi la cuțite, și-a emoționat toți admiratorii de pe rețelele de socializare. Tanarul le-a impartașit internauților in ce mod romantic și-a surprins iubita. Iata cum i-a adus zambetul pe buze Sabinei fostul concurent de la show-ul culinar!

- Data de 23 ianuarie 2021 va ramane cu siguranța una de ținut minte pentru un cuplu din Alba Iulia, venit cu prietenii la schi pe partia de la Arieșeni. Tanarul si-a luat inima in dinti si ajutat de prietenii care i-au inconjurat cu bucați de hartie pe care scria „vrei sa fi soția mea?”, i-a adresat…

- Data de 23 ianuarie 2021 va ramane cu siguranța una de ținut minte pentru un cuplu din Alba Iulia, venit cu prietenii la schi pe partia de la Arieșeni. Tanarul si-a luat inima in dinti si ajutat de prietenii care i-au inconjurat cu bucați de hartie pe care scria „vrei sa fi soția mea?”, i-a adresat…

- Prima poza cu iubita lui Augustin Viziru a venit ca un cadou pentru fani, de sarbatori. Dupa ani lungi in care a fost un burlac ravnit, actorul a decis ca e timpul sa se faca barbat de casa. Așa ca și-a gasit o femeie care il iubește cu adevarat și care l-a facut tatic. Prima […] The post Prima poza…