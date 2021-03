Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele sau Larisa Roxana Giurgiu, artista dezvaluie ca a fost victim violenței domestice. Intr-un moment de gelozie, iubitul sau a lovit-o cu o coada de matura. S-a intamplat anul trecut, in perioada de dupa lockdown, iar nefericita situație a fost urmata cu o plangere la poliție din partea cantareței.…

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision 2021 a starnit controverse. Un apel anonim, efectuat vineri, 26 februarie, ameninta cu „incendierea cladirii” televiziunii publice CyBC, iar un sindicat al profesorilor de educatie religioasa din licee a cerut renunțarea la melodie, informeaza agenție…

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca vor aplica sanctiuni impotriva principalelor retele sociale pentru incitarea minorilor la manifestatii in favoarea opozantului Aleksei Navalnii, informeaza AFP. "Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, precum si (...) YouTube…

- ​Autoritațile ruse au anunțat miercuri ca vor sancționa principalele rețele de socializare pentru ca au incitat minorii sa manifesteze în favoarea opozantului Alexei Navalnîi, transmite AFP.„Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, precum și (...) YouTube,…

- connect: Pentru cititorii noștri mai puțin conectați la mediile sociale, ne poți spune cine este Mihaela Pantea? Cați ani ai, cu ce te ocupi, ce faci in timpul liber? Mihaela Pantea: Sunt o fata de 22 de ani, pasionata de film și online. Am studiat actoria in București și in Londra, in prezent sunt…

- connect: Povestește-ne puțin despre tine, de unde ai inceput, ce pasiuni ai, cu ce te ocupi cand nu postezi pe internet? Andrei Zbirnoaia: Am inceput acum 7 ani in orașul meu natal sa postez video-uri cu BMX-ul, in Severin. Filmam trick-uri cu prietenii mei in fiecare zi și le postam pe YouTube, apoi…

- Site-ul pentru adulți Pornhub a eliminat majoritatea videoclipurile suspendând toate încarcarile neverificate, în contextul unui scandal privind conținut ilegal, relateaza BBC. Mastercard și-a retras sprijinul pentru site saptamâna trecuta din cauza scandalului. Un raport…