Partidele au stat in ședințe interminabile in ultimele zile din cauza negocierilor pentru listele de candidați la alegerile parlamentare din 6 decembrie, iar nervii au fost intinși la maximum pentru mulți dintre cei care nu mai prind un mandat de parlamentar. Printre victimele negocierilor se numara mulți dintre oamenii lui Dragnea – Șerban Nicolae, Viorica Dancila, Carmen Dan, Eugen Nicolicea, dar și liberali cazuți in dizgrație – Adriana Saftoiu ori Marian Petrache. Și USR PLUS a lasat in afara locurilor eligibile nume cunoscute. Nelu Tataru A PROMIS: Gata cu nedreptațile in sistemul medical…