E vina părinților? Obiceiurile alimentare alarmante ale copiilor români Un studiu realizat recent iși propune sa traga un semnal de alarma asupra deprinderilor alimentare gresite, pe care parintii romani le transmit copiilor. Datele relevate din studiu reprezinta o urgenta la nivel national. Doi din trei copii mananca dulciuri zilnic, iar 30% nu consuma fructe in fiecare zi, se arata intr-un studiu Reveal Marketing Research. Conform datelor furnizate de grupul tinta – parinti cu varste de peste 25 de ani, implicati in alimentatia copiilor lor – comportamentele legate de nutritie in familie nu sunt dintre cele mai sanatoase. Astfel, 65% dintre copiii cu varsta de pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

