- Femeile ar trebuie sa consume mai des alimentele bogate in potasiu, deoarece le protejeaza inima și tensiunea arteriala. In mod deosebit femeile care mananca mai sarat, trebuie sa consume mai mult potasiu, arata un studiu realizat recent in Țarile de Jos. Alimentele bogate in potasiu precum bananele,…

- Tusvanyos este un atelier unic al solidaritatii nationale si al vointei nationale de a dainui, a declarat, marti, la Budapesta, Zsolt Nemeth, presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului ungar, in cadrul unei conferinte de presa referitoare la cea de-a 31-a editie a Universitatii…

- Admitere la Hyperion 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Admiterea la Hyperion 2022 a inceput deja. Incepand cu data de 6 iunie 2022, inscrierile la Hyperion au loc de Luni pana Vineri, intre orele 09:00 – 17:00, iar incepand din luna Iulie și Sambata-Duminica intre orele 10:00…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in prima ședința a deliberativului județean, cea din 29 iunie, va fi aprobat un proiect de hotarare privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui bun imobil, situat in municipiul Suceava, din domeniul public al Județului…

- Schimbarile climatice reprezinta „cea mai mare amenințare pentru sanatatea umana din istorie”, mult mai mare decat riscurile prezentate de virusuri și boli, potrivit Euronews . Acestea trebuie tratate cu aceeași seriozitate cu care a fost tratata combaterea pandemiei de COVID-19. In caz contrar, sanatatea…

- Prima inima robotizata, obtinuta cu ajutorul celulelor stem si al biotehnologiei, este proiectul in dezvoltare cu ajutorul caruia o echipa de cercetatori olandezi spera sa gaseasca o solutie pentru criza transplantului de organe, potrivit The Telegraph. Inima robotizata, care ar putea fi disponibila…

- ”Dupa scaderile de vineri, o parte dintre investitori „visau” la un inceput de saptamana optimist, dar cumparatorii nu au avut nicio sansa. Saptamana a inceput cu o serie de corectii majore si, dintr-o perspectiva mai ampla, prima jumatate a anului 2022 a adus rezultate foarte dezamagitoare pentru majoritatea…