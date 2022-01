Stiri pe aceeasi tema

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon se va scalda și anul acesta in apa rece de Boboteaza. Anul trecut fostul șef de stat a fost la Manastirea Țiganești și cel mai probabil și in acest an va merge acolo, a declarat acesta in cadrul emisiunii Puterea a Patra. Insa halatul renumit pe care il imbraca…

- Astazi e o zi mare in familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina. Vedeta a anunțat cu bucurie ca fiica lor, Ava, iși sarbatorește ziua de naștere. Ea a transmis un mesaj emoționant pe Instagram.

- In ziua marii sarbatori a Botezului Domnului credincioșii din comuna Bosanci s-au adunat dupa Sfanta Liturghie in jurul altarelor cu cruci de gheața ridicate la cele trei biserici, pentru a lua Agheasma Mare.Respectand intru totul tradiția, cei din centrul comunei s-au adunat, in frunte cu ...

- Se intrebuinteaza, de pilda, la botezul copiilor, la rugaciunea pentru durerea de cap, la randuiala de curatire a fantanii spurcate, la binecuvantarea inceperii semanaturilor, la vasul cel spurcat, la Tarinele (holdele), viile si gradinile bantuite de lacuste si gandaci, la Sfintirea crucii si a troitei,…

- Slujba de sfintire a apei de la Catedrala Mitropolitana din Iasi (Agheazma mare) se va face joia aceasta, pe 6 ianuarie, imediat dupa Sfanta Liturghie, pe esplanada din fata intrarii in locasul de cult, la fel ca in anii precedenti. Astfel, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat…

- Sfințirea caselor și alte tradiții din luna ianuarie. Semnificații și superstiții de BOBOTEAZA, la inceput de an La inceputul noului an, preoții merg in casele credincioșilor și stropesc cu apa sfințita, vestind Botezul Domnului Iisus Hristos. Se spune ca este moment de primenire a locuințelor și de…

- Ex-președintele RM, Igor Dodon, a fost audiat în dosarul penal privind delapidarea averii statului la importul energiei electrice în țara noastra. „Este un dosar deschis pentru o situație din anul 2008. Pentru mine este straniu de ce și-au adus aminte de un dosar dupa 13…

- In calitate de președinte al Federației de Șah din Republica Moldova, Igor Dodon a avut o intrevedere de lucru cu Victor Bologan, director executiv al Federației Mondiale de Sah (FIDE), vicepreședintele Federației de Șah din Moldova și cu Valeriu Coada, secretarul general a Federației de Șah. In cursul…