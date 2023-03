„E un coșmar!” Reacții dure în asigurări față de tarifele maxime RCA Nici macar asiguratorii, brokerii și specialiștii in asigurari nu ințeleg in acest moment cum se vor aplica tarifele maxime RCA gandite de ASF, autoritate pe care o acuza de „habarnism” și „incompetența” in contextul falimentului Euroins. Asiguratorii spun ca li s-a propus sa aplice tarifele finale din martie 2022, nicidecum prețul cel mai mic raportat la martie 2023 care creaza un coșmar in aplicarea masurii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

