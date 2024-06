Contabilii și reprezentanți ai mediului de afaceri cer abrogarea e-TVA, o noua masura fiscala menita sa aduca banii din economia neagra in bugetul statului, pe care o considera ,,circ birocratic”. Potrivit experților, noile obligații fiscale nu fac altceva decat sa ingreuneze munca antreprenorilor, contabililor și inclusiv pe cea a inspectorilor Fiscului. In plus, va obliga […] The post e-TVA, „circ birocratic” și „dictatura fiscala”, considera mediul de afaceri appeared first on Puterea.ro .