Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a avut aceasta curiozitate de-a lungul timpului, insa un tanar a spus lucrurilor pe nume. Acesta a filmat intreg momentul in care bagajul sau este verificat de securitatea din aeroport, iar mai apoi imaginile au aparut pe TikTok și au devenit virale. Peste 1 milion de oameni le-au…

- Un tanar din Marea Britanie a pus o camera video pe bagajul pe care l-a predat pentru cala avionului. Cele 23 de secunde care au fost filmate și postate pe Tik Tok au strans peste 16,2 milioane de vizualizari.

- CITESTE SI Termoenergetica anunta lucrari de reparatii la intersectia dintre Calea Calarasi si strada Matei Basarab, furnizarea apei calde fiind sistata in zona 13:37 16 Un muncitor a murit in statia CFR Deva, dupa un accident de munca / Barbatul a fost lovit in zona capului de bratul unui utilaj 13:37…

- sursa foto: tion.ro Un dambovițean in varsta de 39 de ani, cautat de poliție, a fost saltat dintr-o cafenea din Timișoara, dupa ce barbatul a transmis imagini live pe rețeau TikTok. Polițiștii dambovițeni i-au alertat pe colegii din Timiș, iar barbatul a fost ridicat in timp ce se lauda cu viața pe…

- Allin a fost luat prin surprindere de mascați chiar in timpul unui live pe TikTok. Mii de urmaritori erau conectați in momentul in care barbatul a fost pus la pamant. Dupa cateva momente, live-ul s-a inchis, insa fanii au continuat sa lase comentarii. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. @alexst868…

- Trei eleve de clasa a sasea din Giurgiu s-au taiat pe brate cu lama unei ascutitori, dupa ce s-au lasat inspirate de filmultete de pe TikTok si Instagram. Copilele au avut nevoie de ingrijiri. Ranile pe care cele trei eleve si le-au provocat sunt superficiale, ele revenind la cursuri in aceeasi zi.…

- Un barbat de 76 de ani din Hunedoara a fost batut cu bestialitate in trafic de un tanar pentru ca ar fi condus prea incet. Intreaga scena a fost surprinsa de o camera de supraveghere. In urma loviturilor primite, batranul a ajuns la spital. La scurt timp agresorul, un tanar de 28 de ani, a fost reținut…

- Ben Murphy, un muzician și magician australian, a fost atacat in timpul unui numar, in timpul unui spectacol la bordul navei Royal Caribbean Quantum of the Sea, care s-a aflat intr-o croaziera de 5 zile pe coasta de est a Australiei, relateaza portalul 7News . In timpul trucului, de pe 1 martie, Murphy…