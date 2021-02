Miliardarul sud-african Elon Musk a anunțat sâmbata ca scrie o carte despre Tesla și SpaceX, cele mai mari companii ale sale, relateza Business Insider.



&"E timpul pentru a spune povestea Tesla și SpaceX&", a scris Musk pe Twitter. &"A Pamântului și a Marte&", a adaugat acesta într-o a doua postare. &"Lecțiile învațate&", a adaugat antreprenorul.





Time to tell the story of Tesla & SpaceX