Președintele din Kazahstan a anunțat ca acceptat demisia, care survine la cateva ore dupa declararea starii de urgența in mai multe zone ale țarii. Protestele au izbucnit in Kazahstan dupa ce s-a dublat prețul gazului natural lichefiat, principala sursa de carburanți pentru mașini. Manifestațiile au devenit violente, iar polițiștii au folosit grenade asurzitoare și gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanți. Guvernul a promis reducerea prețului la gaze, dar protestele nu s-au domolit și in cele din urma președintele Kazahstanului a acceptat demisia guvernului. Decizia a venit la cateva…