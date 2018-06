Stiri pe aceeasi tema

- Orice parinte are probleme cu copilul, insa aceste probleme nu trebuie sa se transforme in certuri care sa va afecteze iremediabil relatia. Psihologul Natalia Sirotici spune ca exista o tehnica prin care ne putem imbunatati relatia cu copilul, prevenind certurile si discutiile in contradictoriu. Regula…

- Jandarmii romani sunt instruiti, timp de trei zile, de specialistii UEFA, in cadrul unui seminar organizat la Bucuresti. Reprezentantii forului european de fotbal le recomanda fortelor de ordine din tara noastra ca violenta sa fie ultima masura la care apeleaza in cazul incidentelor de la meciuri.…

- Educatia financiara in multe tari europene incepe din scoala, iar acolo copiii sunt invatati sa gandeasca pe termen lung. In Marea Britanie, de exemplu, se invata Regula lui 20 care inseamna ca in momentul in care ne pensionam, trebuie sa avem o suma de 20 de ori mai mare decat ceea ce ne dorim in plus…

- Japonezele sunt vestite pentru frumusețe și tinerețe. Femeile din Japonia par a fi gasit rețeta pentru frumusețea veșnica. De cele mai multe ori, în topurile celor mai frumoase femei, japonezele ocupa un loc destul de ridicat. Acestea își dezvaluie secretele…

- Chiar daca am avut un sfârsit de iarna destul de geros, cu valuri de frig polar pe continentul european, experti afirma ca Cercul Arctic se confrunta cu un val de caldura fara precedent.

- HyperX®, divizia de gaming a Kingston® Technology Company, Inc., a anunțat adaugarea unor module de înalta frecvența la gamele HyperX® FURY DDR4 DIMM și HyperX® Impact DDR4 SODIMM. Atât FURY DDR4 DIMM cât și Impact DDR4 SODIMM ofera funcții de overclocking automat…