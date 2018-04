La patru luni de la nunta, Cristian Daminuța și Iasmina au decis sa puna punct mariajului, informație, publicata, in exclusivitate, AICI, de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. Dupa separarea lor, veste care a cazut ca un trasnet peste intreg showbiz-ul, frumoasa timișoreanca il ”șterge” din viața ei pe fostul jucator legitimat la Internazionale Milano. Iasmina […] The post E semn clar ca divorțeaza! Și-a șters tatuajul cu numele cunoscutului fotbalist appeared first on Cancan.ro .