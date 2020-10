E SCANDAL la fabrica MERCEDES din România! S-a apelat la justiție Tribunalul Alba a motivat decizia prin care a declarat ilegala greva de avertisment de doua ore care trebuia sa aiba loc in 29 septembrie 2020 la societatea Star Transmission Cugir, parte a concernului german Daimler. Hotararea a fost luata in 28 septembrie si a fost executorie, chiar daca poate fi contestata cu apel. Atac fara precedent: ”Rafila și Streinu-Cercel au compromis moral masurile pe care le-au susținut” Cei peste 1.000 de muncitori care lucreaza la fabrica nemtilor de la Cugir au mai multe revendicari care tin de majorari salariale, crearea unor conditii optime de desfasurare a muncii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Angajatii subsidiarei Daimler in Romania, Star Transmission SRL Cugir, aveau programata marti, 29 septembrie 2020, timp de doua ore, o greva de avertisment. Reprezentantii societatii au obtinut in justitie declararea protestului ca fiind ilegal.

- A fost o lupta crancena pentru muncitorii de la fabrica STC din Cugir care au militat sub conducerea lui Calin Giurgiu, cel care conduce sindicatul ICA de la Star Transmission. Sindicatultul Liber Independent (ICA) este de asemenea un membru al sindicatului industriAll-BNS. Cu numai un an in urma, 650…