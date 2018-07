Stiri pe aceeasi tema

- La 8 ani de la emiterea primei polițe de asigurare obligatorie a locuinței in Romania, am putea crede ca nu mai exista proprietari de locuința care sa nu știe ca au obligația legala de a-și asigura casele. Și totuși, gradul de acoperire de aproximativ 19% al poliței PAD (Polița de Asigurare Impotriva…

- Statisticile pentru Romania sunt destul de nesatisfacatoare inclusiv la capitolul siguranței in propria locuința. Și nu ne referim doar la faptul ca datele inregistrate in ultimii ani arata ca la fiecare ora are loc cate un furt din locuința, deși nici aceasta cifra nu este imbucuratoare. Vorbim și…

- PAID - Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale este alaturi de proprietarii de locuinte amenintate in acest moment de riscul de inundatii. Astfel, le reaminteste acestora ca, printre cele trei riscuri acoperite de PAD - polita de asigurare impotriva dezastrelor, se regaseste si…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) are fondurile necesare sa acopere toate solicitarile de despagubire ce pot surveni ca urmare a inundatiilor din aceasta perioada, banii provenind atat din surse proprii, cat si dintr-un un program de reasigurare in valoare de 900 milioane de…

- Toti proprietarii de locuinte din Romania sunt obligati sa isi asigure casa pentru riscurile de catastrofa naturala (cutremur, inundatie, alunecari de teren). Asigurarile sunt insa si extrem de necesare, avand in vedere ca tara noastra se afla pe lista celor cu risc seismic major, Bucurestiul fiind…

- Romania, sancționata pentru ca nu a transpus Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie. Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei, termenul pentru transpunerea prevederii in lege fiind luna aprilie 2018. Potrivit Directivei 343, statele membre ale UE trebuie sa garanteze…

- CFR Infrastructura a anunțat ca doua tuneluri de pe șantierul feroviar al Coridorului IV sunt gata in proporție de 90%, unul dintre tuneluri fiind cel mai lung nou construit ib Romania dupa 1989. CFR mai spune ca a solicitat constructorului FCC Azvi ca podul feroviar in forma de arc, peste raul Tarnava…

- Cetațeanul sarb are 27 de ani și, in noaptea de luni spre marți, s-a prezentat in Vama Jimbolia pentru a intra in Romania. Era pasager intr-un autoturism Ford, iar polițiștii de frontiera i-au verificat și lui documentele. „Cu ocazia efectuarii controlului specific, politistii de frontiera…