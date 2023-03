Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toate legile din Republica Moldova, inclusiv Constitutie, a fost votat joi intr-o prima lectura, cu o majoritate de 56 de deputati ai PAS, iar sarbatoarea nationala „Limba noastra” se va numi „Limba romana”, relateaza…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au blocat tribuna centrala a Parlamentului de la Chișinau, marți, 2 martie, in semn de protest fața de proiectul de lege prin care „limba moldoveneasca” va fi inlocuita cu sintagma „limba romana” in toate legile Republicii Moldova, a relatat publicația…

- Cu o singura limba oficiala de stat in Constituție și cu o lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM declarata desueta inca in 2018 de catre Curtea Constituționala, Republica Moldova iși traduce in mod obligatoriu și astazi toate actele normative in limba rusa. In vigoare…

- Presedinta Maia Sandu saluta initiativa Ministerul Educatiei prin care, incepand cu 2023, adultii vor beneficia de cursuri gratuite de invatare a limbii romane, arata un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale din Republica Moldova, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedinta Maia Sandu saluta initiativa Ministerul Educatiei prin care, incepand cu 2023, adultii vor beneficia de cursuri gratuite de invatare a limbii romane, arata un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale din Republica Moldova. „Programul national de predare a limbii romane pentru alolingvi…

- Presedinta Maia Sandu saluta initiativa Ministerul Educatiei prin care, incepand cu 2023, adultii vor beneficia de cursuri gratuite de invatare a limbii romane, arata un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale din Republica Moldova.

- Continuam campania LARICS de introducere a „limbii romane” in Constituția Republicii Moldova. Din materialele anterioare (aici și aici), a devenit limpede ca limba romana poate intra in Constituție fara vot al unei majoritați constituționale, prin simpla repetare a procedurii de modificare a Articolului…

- Limba de stat a Republicii Moldova este limba romana. O decizie in acest sens a fost exprimata in data de 5 decembrie 2013 de presedintele Curtii Contitutionale, Alexandru Tanase. Decizia Curții a fost ca Textul Declaratiei de Independenta prevaleaza in raport cu textul Constitutiei. La 5 decembrie…