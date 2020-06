Stiri pe aceeasi tema

- Roboti care vorbesc mai mult de 53 de limbi, detecteaza febra si verifica daca oamenii poarta corect mastile faciale sunt folositi in Belgia ca prima linie de control al persoanelor care intra in spitale si magazine, informeaza vineri Reuters. Incepand de marti, pacientii care se prezinta la Spitalul…

- Astazi, la solicitarea prefectului județului Suceava, Alexandru Moldovan, a avut loc o ședința tehnica cu conducerea Centrului Județean de Transfuzie Sanguina Suceava, a conducerii Consiliului Județean Suceava, in care directorul centrului, dr. Pilat Maria-Antoaneta a prezentat modalitatea de recoltare…

- Pacientii cu HIV se confrunta in aceasta perioada cu un acces dificil la tratament si analizele specifice, lipsa unor servicii medicale de baza, spitalele de boli infectioase fiind transformate in spitale de prima linie pentru tratamentul COVID-19 Pacientii cu HIV din Romania s-au confruntat in ultimele…

- Autoritatile din Blaj, oras in care sunt tratate cazurile grave si critice de Covid-19 sau cu comorbiditati si alte afectiuni din judetul Alba, au inceput lucrarile de amenajare a "Spitalului Vechi" pentru a muta aici pacientii infectati cu Covid-19 si pentru a putea relua astfel serviciile medicale…

- In perioada 13-17 mai 2020 a avut loc Conferinta Nationala de Primavara a Societatii Romane de Cardiologie, avand ca tema principala “Bolile Cardiovasculare in contextul pandemiei de SARS-CoV-2”. Conferinta s-a desfasurat online, cu participarea a 2.750 de medici de diferite specialitati.

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel global au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza EFE.Datele OMS arata ca curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu 80.000 de infectii zilnice,…

- In Tokyo a inceput deservirea bolnavilor cu forme ușoare de COVID-19 de catre roboți, a declarat pentru RIA Novosti șeful departamentului de audit al proiectelor din Municipiul Tokyo, Masataka Tsuji. Din aprilie, hotelurile din capitala japoneza au inceput sa gazduiasca pacienții cu simptome ușoare…