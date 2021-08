E real: Talibani filmați într-un carusel, călare pe căluți de plastic (VIDEO) Mai multe videoclipuri cu soldați talibani care se distreaza intr-un parc de distracții au fost facute publice pe Twitter. In imagini, ei apar in timp ce se dau in mașinuțe, unii avand arme in maini, in timp ce alții se dau in caluți sau sar intr-o trambulina. Intr-o inregistrare video, unii soldați talibani se joaca in mașinuțe intr-un parc de distracție, in timp ce alții sunt filmați intr-un carusel, calare pe caluți de plastic. In alte imagini, ei rad in timp ce sar pe o trambulina. Tot pe Twitter au aparut inregistrari cu talibanii intr-o sala de fitness, unde ridica greutați, rad și se distreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fotografii distribuite pe Twitter arata haosul lasat în urma în interiorul Aeroportului Internațional Hamid Karzai din Kabul de persoanele disperate sa paraseasca țara pentru a nu cadea în mâinile talibanilor.Imaginile au fost distribuite de jurnalista de razboi…

- Mai multe videoclipuri cu soldați talibani care se distreaza intr-un parc de distracții au fost facute publice pe Twitter. In imagini, ei apar in timp ce se dau in mașinuțe, unii avand arme in maini, in timp ce alții se dau in caluți sau sar intr-o trambulina.

- Insurgenți care se dau in mașinuțe sau in carusel. Sunt imagini care s-au raspandit in ultimele ore in mediul online dupa ce talibanii au cucerit orașul Kabul, capitala Afganistanului. Scenele ar fi avut loc in timp ce mii de civili incercau sa fuga din calea talibanilor și s-au inghesuit pe aerportul…

- In timp ce mii de oameni invadau aeroportul Kabul incercand sa fuga de talibani, soldații talibani inarmați se relaxau in parcurile de distracții, dupa victoria din weekendul trecut. O inregistrate video postata de jurnalistul Reuters, Hamid Shalizi, arata cum soldații talibani se jucau cu mașinuțele…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta pentru a analiza situatia din Afganistan, unde statele occidentale isi intensifica operatiunile de evacuare, au indicat mai multi diplomati pentru AFP. „In urma ultimelor evolutii din Afganistan si dupa o comunicare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stolteberg, i-a dat asigurari presedintelui afgan Ashraf Ghani ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Afganistanul, unde ocuparea a tot mai multor zone de catre talibani pune presiune pe guvernul de la Kabul, sustinut de SUA, relateaza Reuters si AFP.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a dat asigurari presedintelui afgan Ashraf Ghani ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Afganistanul, unde ocuparea a tot mai multor zone de catre talibani pune presiune pe guvernul de la Kabul, sustinut de SUA, relateaza Reuters si AFP.…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…