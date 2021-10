Stiri pe aceeasi tema

- Legea consumatorului vulnerabil, adoptata in urma cu mai mult de o saptamana de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz, a promulgata joi, 16 septembrie, de președintele Klaus Iohannis, la aproape patru luni de la inregistrarea la Camera si de la decizia ca proiectul de lege sa fie…

- Camera Deputatilor a adoptat legea in 7 septembrie, cu 281 de voturi „pentru” si o abtinere. Legea, in forma in care a fost trimisa la promulgare, poate fi consultata. Potrivit legii, ”consumator vulnerabil de energie, denumit in continuare consumator vulnerabil – persoana singura/familia care, din…

- Deputatii au adoptat, in sedinta de marti, PL-x 210/2021, Proiectul de Lege privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Legea a fost adoptata cu 281 de voturi ”pentru” si o abtinere. Potrivit legii, ”consumator vulnerabil de energie, denumit in continuare…

- La o zi dupa sosirea la Kabul a șefului serviciilor de informații din Pakistan (ISI), generalul Faiz Hameed, talibanii au declarat ca Hameed se afla in Afganistan pentru a imbunatați relațiile bilaterale dintre Kabul și Islamabad. Anterior, mass-media pakistaneza a raportat ca Hameed se afla…

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul II o rata de crestere de 5,30%, fata de trimestrul I al anului, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Fata de trimestrul precedent, costul orar…

- In trimestrul II 2021, erau 39.500 de locuri de munca vacante, in crestere cu 1.100 fata de trimestrul anterior, potrivit news.ro. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,80%, in crestere cu 0,01 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul…

- Oamenii de știința au atins un nivel record de detalii vizuale cu o tehnica de imagistica care ar putea contribui la dezvoltarea viitorului electronicii. Cercetatorii de la Universitatea Cornell au capturat un eșantion de atomi dintr-un cristal în trei dimensiuni și l-au marit de 100 de milioane…