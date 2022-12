Stiri pe aceeasi tema

- Anglia a fost eliminata de Franța, 1-2, in sferturile Campionatului Mondial, iar Harry Kane a fost extrem de afectat la finalul partidei. Campioana mondiala din 2018 a ajuns cu emoții in semifinalele turneului final din Qatar, la capatul unui meci in care Harry Kane a avut șansa sa faca dubla, tot din…

- Anglia - Franta, meci contand pentru sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, este programat, sambata, 10 decembrie, de la ora 21:00, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, si va fi transmis in direct de TVR 1.

- Campioana mondiala, Franța, s-a calificat in optimile Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Francezii s-au impus sambata in partida cu Danemarca și cu doua victorii in grupa D nu mai pot rata calificarea in fazele eliminatorii ale competiției.

- Selectionata Frantei, detinatoarea trofeului, este prima formatie calificata in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa D.

- Franța s-a impus in cel de-al doilea meci al grupei D in fața Danemarcei (2-1), la capatul unui meci dominat de elevii lui Didier Deschamps și s-a calificat in optimile de finala ale competiției.

- Naționala de la Antipozi s-a impus, sambata, cu scorul de 1-0, in fața Tunisiei, intr-un meci din grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Unicul gol al partidei a fost marcat de Mitchell Duke, in minutul 23. In urma acestei victorii, Australia a acumulat 3 puncte, la fel ca și Franța, care joaca,…

- Jucatorii reprezentativei Angliei exerseaza loviturile de la 11 metri fara portar in fața pentru a prinde incredere la Mondial din Qatar. La turneele finale de Campionat Mondial și Campionat European au pierdut pana acum 7 din cele 9 serii de lovituri de departajare la care au participat. Anglia intalnește…

- Selecționerul Didier Deschamps (54 de ani) a anunțat numele celor 25 de jucatori pe care Franța, campioana lumii, se va baza la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie).