E printre NOI din martie 2019. Poate mai demult…

- O echipa de cercetatori din Spania a gasit urme de COVID-19 in apa reziduala recoltata in Barcelona in martie 2019, cu 9 luni inainte de primele raportari oficiale de cazuri de infectare cu noul coronavirus la Wuhan, scrie ”El Mundo”. Probele de apa reziduala analizate de echipa de oameni de știința…

- Experții italieni au confirmat ca virusul care a declanșat pandemia soldata pana in prezent cu peste 450.000 de decese - dintre care 34.000 doar in Italia - ajunsese in aceasta țara inca de anul trecut, scrie BBC.Institutul Național pentru Sanatate din Italia a anunțat ca eșantioanele prelevate din…

- Cat despre noul Logan, acesta va fi lansat pe piața in noiembrie, iar clienții il vor putea comanda de la inceputul lui 2021. Renault anunta ca va concedia 15.000 de muncitori de la uzinele din intreaga lume Renault are in vedere concedierea a 15.000 de angajati, dupa cum transmite AFP. 4.600…

- In aceasta saptamana, Nissan a dezvaluit planul sau de restructurare pe urmatorii 4 ani, ce presupune inchiderea fabricii din Barcelona și reducerea producției totale cu 20%, la 5.4 milioane de unitați. Japonezii vor sa reduca și numarul de modele și versiuni, astfel incat costurile anuale fixe sa scada…

- TAROM precizeaza ca zborurile sunt operate in conditii speciale, sub incidenta HG 394/18 mai 2020, iar din aceste considerente, pasagerii care vor fi acceptati la bordul aeronavelor trebuie sa se incadreze in anumite categorii. Pentru cursa Bucuresti - Madrid - Bucuresti, tariful este de 250…

- Madrid si Barcelona, pana acum excluse de la relaxarea restrictiilor in Spania, vor putea redeschide luni terasele barurilor, hotelurile si muzeele, alaturandu-se restului tarii dupa doua saptamani de asteptare, a anuntat vineri guvernul spaniol, relateaza AFP. Multe zone ale tarii care…

- Portarul belgian Thibaut Courtois, de la echipa de fotbal Real Madrid, nu este de acord ca titlul din Spania sa fie acordat echipei FC Barcelona, care are doar doua puncte avans fata de madrileni, care insa stau mai bine la confruntarile directe, relateaza EFE. ''Daca maine s-ar opri campionatul…