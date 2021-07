E plin pe litoral în luna august! Grad de ocupare de 100% în majoritatea hotelurilor Luna august pare a fi cea aglomerata din acest sezon estival. Gradul de ocupare de pe litoral este de 100% in majoritatea hotelurilor. Pana in jurul datei de 12 august majoritatea unitatilor de cazare sunt rezervate in totalitate, anunta portalul Litoralulromanesc.ro. Potrivit rezervarilor facute pana in acest moment, gradul de ocupare a hotelurilor dupa jumatatea lunii august este, in medie, de aproximativ 70%, dar cifrele sunt in crestere, direct proportional cu solicitarile venite din partea turistilor. Peste 80% dintre romanii care vor petrece concediul la mare in ultima luna de vara si-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

