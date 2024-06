Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan, gazda spectacolului ”Gala Nemuritorii”, a avut parte de o surpriza de proporții din partea invitatului ei, Fuego, la acest eveniment de succes. Artistul a urcat pe scena și a interpretat cu emoție ”Langa inima imi stai”, piesa pe care fostul ei soț, Victor Socaciu, i-o daruise in timpul…

- Am aflat secretul Oliviei Addams. Artista vorbește despre obsesia care nu ii da pace la nici o ora din zi sau din noapte. Ce frici are cantareața și ce face aceasta atunci cand nu este in lumina reflectoarelor. Declarații exclusive.

- Xonia s-a bucurat astazi de victoria pe care a așteptat-o inca de anul trecut! Artista a demonstrat ca nu a consumat niciodata substanțe interzise și a scapat de problemele cu legea. Insa, marea dilema este cum a fost posibil ca ea sa ajunga intr-o nastfel de situație și sa fie acuzata ca a consumat…

- Florin Piersic a oferit cele mai noi declarații chiar de pe patul de spital! Marele actor al Romaniei a marturisit ca așteapta cu nerabdare sa se intoarca pe scena! Iata ce a spus indragitul artist cu aceasta ocazie.

- Deoarece ”U” Cluj și Dinamo București au galeriile ”infrațite”, iar gruparea bucureșteana are nevoie foarte mare de puncte pentru a evita retrogradarea, au existat suspiciuni inaintea partidei de sambata ca ar putea fi un meci ”rezolvat” in afara terenului.

- Romania a pierdut unul dintre cei mai distinși și indragiți artiști ai sai in ziua in care Maria Latarețu și-a cantat ultima melodie pe scena vieții. Viața și cariera acestei cantarețe excepționale, supranumita „Privighetoarea Gorjului”, au fost marcate de suferința, sacrificiu și devotament fara margini…

- Andra Maruța, una dintre cele mai cunoscute soliste din Romania, a fost iar criticata de internauți. Recent, soția lui Catalin Maruța a susținut un concert la Oradea, dar prestația de pe scena i-a facut pe unii fani sa-i trimita mesaje dintre cele mai dure. Andra, criticata din nou de fani Andra este…

- Un barbat a fost salvat de un polițist dupa ce a leșinat pe o banca din fața unui magazin din localitatea Ficatari, județul Timiș. Agentul se afla in trecere, deplasandu-se spre Lugoj. I-a acordat primul ajutor barbatului, care ulterior a fost transportat la spital.