E pe bune: Cum să supraviețuiești Apocalipsei Zombi „Puteti rade acum, dar atunci cand se va intampla, veti fi foarte bucurosi ca ati citit asta. Si da, poate ca in acest fel veti invata ceva despre cum sa fiti cu adevarat pregatiti intr-o situatie de urgenta din viata reala”… Aceasta se arata intr-un mesaj postat pe pagina Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), o agentie federala a Departamentului de Sanatate Publica al Statelor Unite. La capitolul „Campanii” ale Centrului pentru Pregatire si Raspuns de pe site-ul institutiei, exista si sectiunea dedicata special Apocalipsei Zombi, creata inca din anul 2011. Cum sa supraviețuiești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

