CNAIR: Atentie soferi! Incep lucrarile de montare grinzi la Pasajul Mogosoaia!

In perioada 16.03 ndash; 19.03.2021, in intervalul orar 22:00 ndash; 05:00, se vor efectua operatiuni de montare grinzi la Pasajul Mogosoaia pe Centura Bucuresti, peste DN 1A.Pentru desfasurarea acestor lucrari in conditii de siguranta, traficul… [citeste mai departe]