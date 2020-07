E o mare marjă de manevră! Tăriceanu cere modificări la legea privind carantinarea şi izolarea persoanelor Mai exact, in opinia liderului ALDE, Parlamentul va trebui sa modifice mai multe articole din proiectul de lege aprobat de Guvern privind carantinarea si izolarea persoanelor, care lasa "o mare marja de manevra" autoritatilor in "a defini si identifica evenimentul neobisnuit sau neasteptat identificat", si isi exprima speranta intr-o "dezbatere serioasa" in Parlament si nu la "un aranjament subteran" care sa faca legea trecuta precum "gasca prin apa". "Am facut, impreuna cu parlamentarii ALDE, o prima citire a proiectului de lege privind carantinarea si izolarea persoanelor si bunurilor suspecte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

