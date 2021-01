Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca anumite categorii de contribuabili sa poata ieși la pensie chiar și cu 15 ani mai devreme. Potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale din Romania prevede ca anumite categorii de contribuabili vor putea ieși la pensie chiar și cu 15 ani mai devreme. Legea…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca in acest moment nu se ia in calcul vreo inițiativa legislativa prin care sa fie modificate prevederile legate de condițiile de pensionare ale oamenilor care lucreaza in sistem. Precizarile Ministerului de Interne vin in contextul acoperirii deficitului de personal.…

- Vesti bune, legea a fost promulgata. Se schimba varsta de pensionare pentru acești romani. Iata cine poate ieși acum mai devreme și ce trebuie sa faca pentru asta! Cine poate iesi mai devreme la pensie Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 7 decembrie, legea care schimba varsta de pensionare…

- Legea care modifica Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitaților urbane și rurale, intrata in vigoare la sfarșitul saptamanii trecute, permite și ridicarea mașinilor parcate la intamplare pe spațiile verzi sau pe spații pietonale. Pana acum, potrivit Codului Rutier, era posibila…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea referitoare la asociatii si fundatii, care vizeaza eliminarea declaratiei de beneficiar real pentru majoritatea asociatiilor, simplificarea conditiilor pentru infiintarea unui ONG si defineste organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor…

- Legea nr. 212/2020 privind modificarea articolului 65, alin. (5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 893/30... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri Curtea Constitutionala asupra actului normativ pentru completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. Legea reglementeaza situatia asiguratilor care contribuie la fondul de pensii, in conditii de…

- Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010…