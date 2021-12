E oficial. Vaccinarea a dublat numărul de cazuri Covid Statisticile oficiale arata clar ca numarul de cazuri Covid a crescut exponențial odata cu creșterea ratei de vaccinare. De exemplu, Israelul, de la un varf de 8.390 de cazuri in septembrie 2020 a ajuns la un varf de 22.291 in septembrie 2021. In unele țari, numarul infectarilor s-a dublat, iar in altele a crescut chiar […] The post E oficial. Vaccinarea a dublat numarul de cazuri Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

