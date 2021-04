E oficial, USR PLUS a devenit un singur partid. Fuziunea a fost aprobată în instanţă Fuziunea USR PLUS a devenit oficiala, dupa ce. Curtea de Apel București a respins definitiv toate contestațiile facute dupa congresul de anul trecut. Decizia vine insa intr-un moment extreme de greu pentru USR PLUS, formatiunea fiind implicata intr-o grava criza politica. Curtea de Apel București a respins, vineri, printr-o sentința definitiva, contestațiile la adresa ... The post E oficial, USR PLUS a devenit un singur partid. Fuziunea a fost aprobata in instanta appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

