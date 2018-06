Stiri pe aceeasi tema

- Echipa ce domina rugby-ul romanesc in ultimul deceniu, Timisoara Saracens, si-a aflat adversarii din grupele Challenge Cup, competitie in care a fost invitata. In urma tragerii la sorti a competitiei organizate de European Professional Club Rugby, banatenii vor avea o grupa cu adversari din Anglia,…

- Atleta Marina Baboi a luat startul, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru ultima data in cariera, la Campionatele Nationale Scolare si Campionatul National de Primavara, competitie desfasurata pe Stadionul „Iolanda Balas Soter” din Capitala. Marina a concurat in probele de 100 si 200 de metri plat…

- Meciurile din etapa a 26 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele: Vointa Valu lui Traian Portul Constanta 1 3 la seniori 8 0 la juniori, Sparta Techirghiol Viitorul Fantanele 4 6 5 3, CSO Ovidiu Stiinta Poarta Alba 4 1 0 3, Gloria Baneasa CS Medgidia 2 2 4 3, CS…

- Titlul national la fotbal in sala a fost castigat, luni seara, la sala "Constantin Jude", de Informatica Timisoara! Si finalul partidei cu numarul trei a finalei cu United Galati i-a gasit pe elevii lui Robert Lupu in avantaj... The post Informatica, campioana Romaniei! appeared first on Renasterea…

- Documentul care urmeaza sa fie aprobat de Banca Mondiala are drept obiectiv declarat ”demonstrarea unui nivel imbunatațit al capacitații de construcție a autostrazilor” de catre Romania. Costul asistenței este de 43,3 milioane dolari, cu 23% mai mult decat prevedea memorandumul aprobat de fostul guvern Mihai…

- Play-off Liga Naționala de baschet masculin 2018. Meciurile din sferturi incep de marți. Iata duelurile din primul tur al fazelor eliminatorii. U-BT Cluj-Napoca (1) vs Phoenix Galați (8) – Meciul 1, miercuri (02.05), ora 18:00 – Meciul 2, vineri (04.05) BC CSU Sibiu (2) vs SCM U Craiova (7) – Meciul…

- CSM București a caștigat finala Cupei Romaniei in fața celor de la HCM Ramnicu Valcea, scor 29-22. Campioana en-titre a Romaniei a obținut primul trofeu oficial al acestui sezon, dupa victoria din finala Cupei contra celor de la HCM Ramnicu Valcea. Partida din Sala Sporturilor din Ploiești a fost dominata…