- Guvernul Thailandei a emis marti un avertisment oficial conform caruia glumele de 1 Aprilie ce vizeaza noul coronavirus sunt pedepsite prin lege si atrag dupa sine o pedeapsa de pana la cinci ani de inchisoare, informeaza DPA.Departamentul de Relatii Publice al Guvernului de la Bangkok a publicat…

- Formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” din Otopeni, a fost declarata operationala sambata, 28 martie. Potrivit unui comunicat MApN, dupa finalizarea procedurilor de acreditare, care vor fi desfasurate de Ministerul Sanatatii,…

- Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei (67 de ani) a platit pentru fiecare camera din Grand Hotel Sonnenbichl, un hotel de patru stele situat la poalele Alpilor. Unitatea de cazare, ce ofera o vedere panoramica spre zona montana acoperita cu zapada, a fost inchiriata de monarhul thailandez pentru…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in autoizolare, dar va continua sa conduca eforturile guvernului de combatere a pandemiei. ”In ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome usoare si am fost testat pozitiv la coronavirus. Ma aflu acum in autoizolare,…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- Thailanda a anulat miercuri acordarea vizei la sosire pentru cetatenii din 18 state, printre care si Romania, a informat Ministerul de Interne de la Bangkok, masura fiind luata pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite Reuters.

- 5 decese au fost raportate in Italia, ca urmare infectarii cu coronavirus, inregistrandu-se astfel cel mai mare focar din afara Asiei. Peste 100 de imbolnaviri au fost inregistrate și cel puțin 10 orașe din nordul țarii sunt in carantina. Carnavalul de la Veneția și meciurile de fotbal au fost anulate. …