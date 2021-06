E oficial: Se poate intra in Grecia si cu test rapid negativ ntinuing to use the site you are agreeing to its use of cookies. More Details Ministerul Afacerilor ExterneRO EN FRAdmitere MAEConcurs logoAnuntContactCentrul de presaPetitiiRSSMAEMisiuni diplomaticeDomenii de referintaDosare de actualitateVize, servicii consulareSfaturi, alerte de calatorieMinisterul Afacerilor ExterneLegaturi rapideMAECentrul de presaDomenii de referințaDosare de actualitateVize si servicii consulareSfaturi de calatorieAlerte de calatorieAtenționari de calatorie - EuropaAtenționari de calatorie COVID-19 - alte regiuniCondiții de calatorieGhiduri de calatorieCampanii de informareSfaturi… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test Covid negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- Dupa luni de restricții de blocaje, Grecia și-a deschis și muzeele in aceasta saptamana, inclusiv muzeul Acropole, care gazduiește sculpturi renumite din antichitatea greaca, scrie reuters.com „Ma simt cu adevarat in viața și bine pentru ca a fost un an atat de dur și de lung din cauza COVID”,…

- DOCUMENT Guvernul a adoptat relaxarea restrictiilor. Restaurantele raman deschise pana la ora 24:00. Lista completa a relaxarilor. Dupa o sedinta de Guvern a fost adoptat primul set de relaxare a restrictiilor. Intr-o conferinta de presa sustinuta de premierul Florin Citu si de seful DSU Raed Arafat…

- Lista galbena a fost schimbata. Multora le poate incurca planurile de vacanta deoarece la putin timp dupa ce Grecia anuntat ca ii va primi pe romani pe plajele lor, Grecia a fost introdusa acum pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile din Grecia au revizuit conditiile de intrare in tara, noile reglementari fiind in vigoare de luni pana in 26 aprilie. Astfel, persoanele care ajung in Grecia cu masina, prin punctele de frontiera Kulata-Promachonas si Makaza-Nymphaea, sau cu avionul…

- Vesti bune pentru romanii care vor sa-si petreaca vacanta in Grecia. Din 16 aprilie, persoanele vaccinate, cele care au avut in ultimele 3 luni COVID și persoanele care prezinta un test PCR negativ nu mai trebuie sa stea in carantina.

- Grecia iși deschide granitele pentru turisti din 16 aprilie. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat, luni, ca romanii au nevoie, la intrarea in Grecia, doar de un document de calatorie, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. „Pentru turistii romani,…

- „Pentru turistii romani, la intrarea in Grecia nu se va cere decat un document de calatorie care se poate face foarte usor, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, nu ar avea carantina in momentul in care se duc in Grecia. Am vorbit chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si…