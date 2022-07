E oficial. Se dublează pragurile privind valoarea achizițiilor directe Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede dublarea pragurilor privind valoarea achizitiilor directe. Potrivit actului normativ, se vor putea face achizitii directe pentru produse sau servicii cu valoare mai mica de 270.120 lei, respectiv, lucrari cu valoare mai mica de 900.400 lei. Actul normativ modifica si completeaza Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, […] The post E oficial. Se dubleaza pragurile privind valoarea achizițiilor directe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

