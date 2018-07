Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Patrimoniul Mondial UNESCO a acceptat, luni, cererea Guvernului de a retrage dosarul Rosiei Montane, chiar daca era ca si inscrisa, pana la terminarea procesului cu Gabriel Resources.

- Protest ”Roșia Montanta” in Parlament, in timpul discursului Vioricai Dancila. Parlamentarii USR au afișat un banner de mari dimensiuni, in plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului. Mesajul era unul pentru ca Roșia Montanta sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Premierul Viorica Dancila…

- Comitetul National Roman al ICOMOS considera ca mefondata, inoportuna si extrem de ingrijoratoarea ecenta actiune a Guvernului Romaniei de a opri cursul dosarului de inscriere a Rosiei Montane in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

- Guvernul Romaniei a stopat procedura de includere a Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO. Decizia ar fi fost luata din cauza procesului dintre statul roman și una dintre companiile care se ocupa cu exploatarea aurului a carei activitate este in prezent blocata.

- Aproximativ 10 timișoreni erau stranși in Piața Unirii din Timișoara, la ora 19, la o ora de la momentul la care era programat sa inceapa protestul organizat de Timișoara Civica și Declic. Oamenii nu au venit nici cu pancarte. Protestul a fost anunțat dupa ce Guvernul Romaniei…

- Activistii de mediu anunta organizarea de proteste, la nivel national, in urma informatiei potrivit careia Guvernul Romaniei ar fi blocat procedura de includere a Rosiei Montane in lista siturilor UNESCO. ''In urma cu o luna ICOMOS, forul profesional al UNESCO, a confirmat ca Rosia…

- Procedura privind includerea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO a fost oprita de Guvernul Romaniei, pe motivul procesului cu Gabriel Resources. Potrivit g4media.ro, cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii si transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului…

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…