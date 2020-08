E oficial! Școala începe pe 14 septembrie. Autoritățile au pregătit 3 scenarii: VERDE, GALBEN, ROȘU E oficial! Școala incepe pe 14 septembrie. Autoritațile au pregatit 3 scenarii: VERDE, GALBEN, ROȘU. Școala incepe la 14 septembrie in condiții normale, dar ea se poate transforma oricand din nou in invațamant online, daca se ajunge la o agravare a situației epidemiologice. Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca școala in invațamantul preuniversitar incepe la 14 septembrie, iar pentru majoritatea elevilor asta inseamna ca vor merge efectiv la instituțiile de invațamant. Președintele a precizat insa ca decizia va fi luata la nivel local, in funcție de trei scenarii care un fost schițate.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

