- La data de 30 iulie, Tribunalul Maramures a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva vizand sase inculpati, agenti de politie in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures – Serviciul Rutier, cercetati sub aspectul comiterii infracțiunilor de…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a facut o scurta precizare despre cazul polițiștilor care sunt urmariți penal pentru fapte de corupție. Potrivit instituției, urmeaza sa se dispuna masuri in aceasta situație. ”Este un dosar al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș. Se vor dispune…

- Un polițist din cadrul IPJ BN a fost prins in flagrant luand mita. Asta ca sa nu „taxeze” șoferul prins incalcand legea. Polițistul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost prezentat instanței de judecata. Unui polițist de la o secție rurala, ce are atribuțiuni și pe partea Rutiera, din cadrul IPJ…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures sunt abilitati sa evidențieze interdicțiile stabilite de legiuitor cu privire la portul și folosirea armelor supuse autorizarii, respectiv dispozițiile art.342, alin.(4) din Codul…

- Un agent de politie din cadrul I.P.J. Ilfov ndash; Serviciul Rutier a fost prins in flagrant, in timp ce primea de la un martor denuntator suma de 1.000 de lei. Marti, 26 mai 2020, lucratorii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie ndash; Directia Anticoruptie pentru Municipiul…

- ​Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat.​ In urma continuarii cercetarilor…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, au realizat joi, 7 mai 2020, prinderea in flagrant a unui barbat, in varsta…