E oficial! S-au comis erori medicale. Trebuie rescrise protocoalele Guvernul a recunoscut, intr-un document oficial, ca, de la inceputul pandemiei, s-au comis erori medicale și ca este necesara schimbarea protocoalelor. In consecința, intreg personalul medical va fi trimis la programe de formare și perfecționare pentru siguranța pacienților. Totodata, a fost recunoscuta limitarea accesului la serviciile de sanatate a bolnavilor cronici și a urgențelor non-Covid. […] The post E oficial! S-au comis erori medicale. Trebuie rescrise protocoalele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un document oficial al companiei AstraZeneca adresat cadrelor medicale, avizat de Agenția Naționala a Medicamentului și transmis și catre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, sunt aratate riscurile asociate vaccinului Covid-19, privind trombocitopenia și tulburarile de coagulare a sangelui.

- Zeci de oameni din Arad au raspuns la protestele AUR, organizate impotriva restricțiilor și cadrelor medicale. Ei au mers cu buchete de flori in fața secției de COVID-19 a Spitalului Județean Arad. Persoanele și-au aratat recunoștința fața de cadrele medicale și le-au incurajat pe acestea din urma,…

- Reprezentanții Spitalului Județean din Sibiu au prezentat astazi concluziile unui prim control efectuat, dupa ce un asistent medical care a lucrat in aceasta unitate a susținut ca pacienții mor cu zile, legați și sedați. Dupa o prima investigație, spitalul a anunțat ca nu a gasit nimic in neregula.…

- OFICIAL| 101 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore: LISTA localitaților din care provin noile cazuri de COVID-19 Marți, 9 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 101 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul…

- Guvernul srilankez a ridicat vineri interdictia privind inmormantarea persoanelor care au decedat de COVID-19, a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, citat de DPA, potrivit AGERPRES. Interdictia a fost ridicata dupa luni de proteste, in special ale grupurilor musulmane,…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. "In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe hotarari si cateva ordonante, cea mai importanta…

- Cehia a cerut cetatenilor sa poarte masti faciale de uz medical de tip FFP2 sau FFP3 in unele regiuni ale tarii, ori doua maști chirurgicale una peste asta, a anuntat vineri ministrul sanatatii ceh Jan Blatny, citat de dpa și Agerpres . Germania și Austria au impus deja folosirea unor maști care ofera…

- Guvernul urmeaza sa aprobe modificarea OUG 3/2021, astfel incat plata efectiva catre medicul de familie sa se realizeze numai pentru persoanele programate la vaccinare anti-COVID si monitorizate in intervalul de referinta. In nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta pentru modificarea…