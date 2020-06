Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a anunțat sambata o lista cu 17 state pentru care se elimina obligativitatea carantinei sau autoizolarii la domiciliu atunci cand cetațenii revin in Romania din aceste țari. Lista va fi actualizata saptamanal de catre Institutul Național pentru Sanatate…

- Persoanele asimptomatice care vin in Romania din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia,Slovenia si Ungaria nu vor mai fi nevoite sa stea in carantina sau izolare. Sambata a avut loc o sedinta…

- Slovacia va permite libera circulatie din si spre alte 16 state europene, pe langa vecinele sale Cehia, Austria si Ungaria, incepand de miercuri, 10 iunie, de cand nu va mai fi obligatorie nici purtarea mastilor in spatiile deschise, a declarat marti prim-ministrul Igor Matovici, anuntand noi masuri…

