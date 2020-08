E OFICIAL: profesorii mai așteaptă un an creșterea salariilor

Executivul a aprobat, in sedinta de vineri, Ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, in urma careia Ministerului Educatiei si Cercetarii i-a fost alocata suma de 551,4 milioane de lei. Banii sunt destinati, cu prioritate, achizitiei de echipamente electronice pentru elevi si cadre didactice, in vederea participarii la activitati de e-learning, precum si pentru lucrari de executie si proiectare a 59 de gradinite, transmite...