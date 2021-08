E oficial: primul caz de infectare cu West Nile din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat oficial Fit for 55, pachetul care va declansa o adevarata revolutie industriala in ce privește mediul. Noile masuri, in numar de 12, atrag majorari importante de preț la energie și combustibil, in toata Uniunea Europeana. Liderul Delegației PSD din Parlamentul European, Dan…

- Comisia Europeana a deschis o investigație pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, a anunțat, luni, executivul european. Compania romana de…

- The largest energy company in South-Eastern Europe, OMV Petrom announced it will invest approximately EUR 70mln to replace the coke drums that are essential in the refining process at the Petrobrazi refinery in Romania. “We are constantly investing in the modernization of the Petrobrazi refinery. The…

- Barbatul din comuna Soparlita, județul Olt a facut o pasiune pentru o vecina. A urmarit-o și a filmat-o in timp ce femeia se afla in curte, pe strada sau la serviciu, apoi a postat imaginile pe internet. Polițiștii au gasit 160 de filmari in telefonul barbatului. Barbatul, suspectat ca ar fi agresat…

- Politistii si procurorii DIICOT au descoperit in judetul Dolj o fabrica clandestina unde erau produse si ambalate tigari care erau distribuite apoi pe piata interna si in Uniunea Europeana. Potrivit Poliției Romane, au fost facute, joi, 14 perchezitii domiciliare, in judetele Dolj si Olt, intr-o cauza…

- Patru persoane au murit, vineri dimineața, dupa ce un TIR a intrat intr-o mașina, intre Brasov si Sighisoara. Potrivit Centrului Infotafic al Poliției Romane, tragedia a avut loc pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22. “La ieșire din localitatea Rotbav, județul Brașov, a avut loc o coliziune frontala…

- Bucureștiul este pentru a doua zi in scenariu verde, cu o rata de infectare de sub 1,5 la mia de locuitori. Noile date publicate de Direcția de Sanatate Publica miercuri arata ca rata de infectare a ajuns in Capitala la 1,42. Joi, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența,…