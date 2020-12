Stiri pe aceeasi tema

- Salubrizarea și intreținerea spațiilor verzi din Craiova a costat bugetul local peste zece milioane de euro, potrivit execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pe primele 11 luni ale anului. In proiectul de hotarare care va fi supus la vot in ședința ordinara a Consiliului Local…

- Casa Rusanescu din Craiova, cunoscuta drept Casa Casatoriilor, nu va mai fi restaurata și transformata in muzeu. Proiectul cu fonduri europene privind reabilitarea cladirii monument istoric a fost respins de Consiliul Local, in ședința de saptamana trecuta. Asta dupa ce costurile de restaurare au crescut…

- Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a dat vina pe prefectul de Dolj pentru inchiderea casuțelor din Targul de Craciun . Intr-o postare pe Facebook , Lia Olguta Vasilescu a spus ca prefectul judetului Dolj le-a cerut comerciantilor sa inchida casutele inchiriate pentru perioada sarbatorilor in zona…

- Organizatia PRO România Craiova, în frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat, vineri, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, într-o conferinta de presa, transmite Agerpres.„Sunt peste 400 de membri care pâna în acest moment…

- Ales consilier local la Primaria Craiova, Cristian Vasilcoiu, iși da demisia din aceasta funcție. El susține ca nu pleaca la un alt partid și le cere scuze alegarilor, dar și primarului Lia Olguța Vasilescu. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva…

- Consilierii PNL si USR-PLUS in Consiliul Local (CL) Craiova nu vor participa la sedinta de indata de vineri, 13 noiembrie, convocata de primarul in functie, Mihail Genoiu (PSD), pentru depunerea juramantului de catre primarul ales al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu (PSD), anunța AGERPRES.Sedinta…

- Primaria nu gasește expert judiciar, specialitatea drumuri. Primaria Craiova se afla in proces cu Ministerul Dezvoltarii pentru suma de 2.875.635,16 lei (2.319.060,64 lei + 56.574,52 lei TVA), in urma implementarii proiectului privind amenajarea și revitalizarea Centrului Istoric al municipiului. Proiectul…

- Șase producatori importanți pe piața mijloacelor de transport in comun ecologice au intrat in cursa pentru furnizarea celor 30 de autobuze electrice pentru municipiul Craiova. Anunțul a fost postat astazi, in sistemul electronic al achizițiilor publice , la licitația demarata la inceputul lunii august.…