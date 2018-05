Stiri pe aceeasi tema

- CCR anunta, in comunicatul oficial despre decizia de azi, ca presedintele Iohannis este obligat sa o revoce pe sefa DNA.Comunicatul CCR: "In ziua de 30 mai 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul dispozițiilor art.146 lit.e) din Constituție și ale art.11 alin.(1) pct.A…

- Curtea Constitutionala arata, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.…

- Curtea Constitutionanla arunca in aer obiectul protocoalelor ilegale. Serviciile de informatii nu aveau voie sa opereze in niciun dosar de coruptie. Asta intrucat coruptia nu poate fi inclusa in categoria amenintarilor la siguranta nationala. Motivare CCR Curtea Constitutionala arunca in aer obiectul…