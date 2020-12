E oficial! Prelungirea starii de alerta pana dupa sarbatori a fost publicata in Monitorul Oficial

Hotararea a fost adoptata de Guvern in aceeași zi, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).Autoritațile au anunțat ca o singura masura se va adauga celor deja existente, aceasta vizand activitatea din stațiunile montane. Daca se va impune, in urma creșterii ratei de infectare, in aceasta perioada va fi posibila inclusiv carantinarea.In contextul menținerii restricțiilor și al faptului ca, in ultima perioada, nu s-a inregistrat o scadere accentuata a noilor infectari, autoritațile recomanda cetațenilor sa fie responsabili, prudenți și sa limiteze contactele in timpul…