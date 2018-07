Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de bilant, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Nu vom vorbi de nicio taxă…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a cerut constituirea unei comisii speciale care sa analizeze si sa dispuna masuri pentru ecologizarea si decontaminarea urgenta a lacului Bicaz, aceasta afirmand ca situatia din acea zona este intolerabila si trebuie impuse amenzi maxime pentru cei care incalca…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, vineri, ca persoanele care arunca deseuri in zonele turistice trebuie sa primeasca amenzi foarte mari, iar legislatia in acest sens trebuie inasprita.Intrebata, vineri, cum s-a ajuns la situația in care foarte multe deșeuri au fost gasite in ...

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat vineri ca situatia deseurilor aruncate in locuri nepermise a ajuns intr-un punct in care este nevoie de actiuni drastice, referindu-se la situatia in care o cantitate foarte mare de PET-uri a ajuns in lacuri de acumulare, fiind adusa de apa scursa…

- Romanii iși vor putea plati taxele și impozitele datorate ANAF la CEC Bank, inclusiv taxele pentru pașapoarte, incepand de luni, 11 iunie. Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, in ședința de Guvern, ca pentru plata acestor taxe și impozite, comisionul bancii va fi zero, pana la sfarșitul anului.…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a facut luni o vizita extinsa la patru agenti economici mari din zona municipiului Ploiesti, implicati in ultimii ani in scandaluri privind depasirea normelor legale de poluare a aerului. Oficialul guvernamental a amintit ca in 2017 au inceput procedurile de…

- Astazi, viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, insoțita de specialiști din cadrul ministerului, va efectua o vizita de lucru in județul Prahova, scopul fiind evaluarea stadiului revizuirii autorizațiilor rafinariilor OMV, Lukoil și ROMPETROL, dar și modul in care SC UNILEVER iși…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat pe contul sau de socializare ca a semnat deja documentele pentru controlul anuntat la ADI-SIGD Deseuri Arad si la societatea de salubrizare Retim. „Așa cum am promis, astazi am semnat planul de control pentru Arad, Timișoara și Lugoj, in ceea ce privește…