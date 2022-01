E OFICIAL! OMICRON se transmite deja comunitar în România. UNDE sunt cele mai mari FOCARE Este oficial. Varianta OMICRON de coronavirus este transmisa comunitar in Romania. Anunțul a fost facut de Institutul Național de Sanatate Publica. La sfarșitul saptamanii trecute, secretarul de stat Adriana Pistol a declarat ca nu exista transmitere comunitara susținuta a tulpinii Omicron, iar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca exista o transmitere „sporadica” a Omicron in Romania. INSP a anunțat ca in prima saptamana din anul 2022 au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara susținuta, la nivel național, a variantei Omicron: Pana in S 01/2022 inclusiv au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza marti ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit INSP, in saptamana 3 – 9 ianuarie, au fost confirmate 203 cazuri cu varianta Omicron. Pana la data…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza marti ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit INSP, in saptamana 3 - 9 ianuarie, au fost confirmate 203 cazuri cu varianta Omicron. Pana la data…

- INSP a anunțat ca in prima saptamana din anul 2022 au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara susținuta, la nivel național, a variantei Omicron:Pana in S 01/2022 inclusiv au fost inregistrate cazuri in 30 județe și mun.București (74%) in care au fost detectate cazuri confirmate cu varianta…

- Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București și Institutul Cantacuzino anunța ca astazi, 5 ianuarie 2022, au depistat inca 91 de pacienți infectați cu noua varianta Omicron. Este vorba de 46 de barbați și 45 de femei, cu varstele cuprinse intre 0 – 80 de ani. Dintre aceștia, noua persoane…

- Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș și Institutul Cantacuzino au confirmat inca 91 cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a COVID-19, a transmis Ministerul Sanatații, miercuri, 5 ianuarie. Astfel, numarul total de cazuri din Romania a ajuns la 183, fața de 92, cand s-a facut ultima…

- In saptamana 27 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, au fost confirmate 67 cazuri cu varianta Omicron in Romania, totalul infectarilor ajungand la 92. 45,6% (42 cazuri) au avut istoric de calatorie in UK (23), Africa de Sud (8), Nigeria (4), Spania (2), Tanzania (2), Belgia (1), Olanda (1), RD Congo (1);7,6%…

- Institutul National de Sanatate Publica INSP informeaza marti, 4 ianuarie 2022, ca, pana la data de 2 ianuarie, au fost confirmate 92 de cazuri cu tulpina Omicron a coronavirusului in Romania.Conform raportului publicat de INSP, 45,6 42 cazuri au avut istoric de calatorie in Marea Britanie 23 , Africa…

- 11.546 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus au fost confirmate la nivel național in ultimele 24 de ore, potrivit rapotarii de astazi, 17 octombrie, a Grupului de Comunicare Strategica. Din totalul imbolnavirilor, aproape 3.200 au fost inregistrate doar in Capitala. Este vorba despre un…